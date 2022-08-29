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باكستان ستدرس استيراد الخضروات من‭ ‬الهند لتخفيف تداعيات الفيضانات

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2022 1:00 صباحًا
حدود الهند وباكستان

حدود الهند وباكستان

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قال وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل (الاثنين 29-8-2022) إن بلاده ستدرس استيراد الخضروات من خصمها اللدود الهند لتخفيف آثار الفيضانات التي تسببت في زيادات كبيرة في أسعار الغذاء.

وأبلغ إسماعيل قناة جيو نيوز التلفزيونية المحلية “يمكننا أن ندرس استيراد الخضروات من الهند.”

وأضاف أن تركيا وإيران أيضا قد تكونان خيارين آخرين.

وبحسب مسؤولين، طالت الأمطار الموسمية هذه السنة أكثر من 33 مليون شخص، أي شخص واحد من كلّ سبعة في باكستان، مدمّرة أو ملحقة أضرارا جسيمة بحوالي مليون مسكن، وقطع العديد من الطرق، وانقطع التيار الكهرباء في مناطق كثيرة.

وفر عشرات الآلاف من منازلهم في شمال باكستان، بعد أن دمر نهر، ارتفع منسوبه بسرعة، جسرا رئيسيا في الوقت الذي تسببت فيه الفيضانات القاتلة في دمار في جميع أنحاء البلاد.

ويشير مسؤولو البلد إلى التغيّر المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية باعتباره العامل خلف الفيضانات، معتبرين أن باكستان تتحمّل على نحو غير منصف تداعيات ممارسات بيئية غير مسؤولة في مناطق أخرى من العالم.

وتعاني الدولة الواقعة في جنوب آسيا من أزمة اقتصادية بالفعل، إذ ترزح تحت وطأة ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة وعجز في الحساب الجاري.

    المصدر :
  • رويترز

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