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باكستان: لن نسمح لأميركا باستخدام أراضينا لتنفيذ مهمات في أفغانستان

19 - يونيو - 2021
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

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قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، خلال مقابلة مع برنامج “Axios on HBO”، إن بلاده “لن تسمح باستخدام أراضيها من قبل القوات الأمريكية كقواعد لتنفيذ مهمات لمكافحة الإرهاب في أفغانستان”.

عمران خان أكد أن “باكستان لن تسمح مطلقا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) باستخدام قواعد على أراضيها للقيام بمهام مكافحة الإرهاب عبر الحدود بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأشار موقع “Axios” إلى أن “جودة قدرات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في أفغانستان يعد سؤالا بالغ الأهمية يواجه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع اقتراب القوات الأمريكية من الانسحاب الكامل بحلول 11 سبتمبر”، لافتا إلى أن “إدارة بايدن تستكشف خيارات في آسيا الوسطى للحفاظ على معلومات استخباراتية عن الشبكات الإرهابية داخل أفغانستان، ولكن هذا معقد لسبب مختلف، وهو أن هذه البلدان تقع في دائرة نفوذ روسيا”.

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت مئات الضربات بطائرات بدون طيار وعمليات مكافحة الإرهاب عبر الحدود من الأراضي الباكستانية، بحسب “Axios .

في وقت سابق من هذا الشهر، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة أجرت “مناقشات بناءة” مع باكستان حول ضمان أن أفغانستان لن تصبح مرة أخرى قاعدة يمكن من خلالها للجماعات الإرهابية مهاجمة الولايات المتحدة ، لكنه رفض الخوض في التفاصيل، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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