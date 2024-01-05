باكستان.. مجلس الشيوخ يوافق على تأجيل الانتخابات بقرار "غير ملزم"

أعلن رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني في كلمته أمام الأعضاء، أنّ المجلس وافق اليوم الجمعة، على قرار بتمديد تأجيل الانتخابات العامة التي كان من المقرر إجراؤها يوم الثامن من فبراير/ شباط.

لكن القرار الذي أقرّه مجلس الشيوخ ليس ملزمًا ولا يعني بالضرورة تأجيل الانتخابات لمدة أطول. ولم يصدر تعليق بعد من لجنة الانتخابات.

وكان من المقرر أصلًا إجراء الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني، في الدولة التي تعاني من مشكلات سياسية واقتصادية بعد 90 يومًا من حل مجلس النواب في أغسطس/ آب، لكن تأجل إجراؤها لأول مرة إلى فبراير/ شباط بسبب الترسيم الجديد للدوائر الانتخابية استنادا إلى إحصاء سكاني جديد.

وتدير باكستان حاليًا حكومة مؤقتة يتزعمها رئيس الوزراء المؤقت أنوار الحق كاكار ومن المفترض أن تشرف على الانتخابات العامة.

ويخشى محللون سياسيون من أن يسمح بقاء البلاد لفترة طويلة من دون حكومة منتخبة بتعزيز سيطرة الجيش الذي حكم باكستان لأكثر من ثلاثة عقود منذ الاستقلال في عام 1947 ويتمتع بسيطرة كبيرة حتى لو لم يكن في السلطة.