الأثنين 6 محرم 1445 ﻫ - 24 يوليو 2023 |
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باكستان.. مذكرة اعتقال جديدة بحق عمران خان

منذ 40 دقيقة
عمران خان

عمران خان

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أصدرت لجنة الانتخابات الباكستانية، الإثنين، مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان لا تتضمن إمكانية الإفراج عنه بكفالة، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة عقبات قانونية تواجه لاعب الكريكيت الذي تحول إلى سياسي، وفق ما أفادت قناة جيو نيوز.

وألقت السلطات الباكستانية القبض على خان في مايو أيار فيما يتعلق بقضية فساد، مما أثار اضطرابات في أرجاء البلاد شهدت سقوط قتلى، ثم أطلقت سراحه بكفالة بعد ذلك بأيام.

ولم تتضح بعد التهمة التي أصدرت لجنة الانتخابات بسببها أمر الاعتقال وما إذا كانت الشرطة ستتصرف بناء على تلك المذكرة. ولم تكشف جيو نيوز عن مصدرها.

ووجهت مؤسسات ومحاكم مختلفة العديد من التهم لخان منذ الإطاحة به، من بينها الكسب غير المشروع والقتل والتحريض على الفتنة.

وجاءت أحدث قضية في سلسلة القضايا الأسبوع الماضي عندما قال وزير الداخلية إن الحكومة ستتخذ إجراءات جنائية ضد خان بتهمة الكشف عن أسرار رسمية، فيما يتعلق بمراسلات دبلوماسية بين واشنطن وإسلام اباد.

    المصدر :
  • رويترز

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