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باكستان.. مستقلون مدعومون من خان يحصلون على 21 مقعدا من 50

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 9 - فبراير - 2024 9:15 صباحًا
عمران خان

عمران خان

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ذكرت محطة جيو نيوز الجمعة أن مرشحين مستقلين مدعومين من رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان حصلوا على 21 مقعدا من إجمالي 50 تم الانتهاء من فرز الأصوات الخاصة بها في الانتخابات الوطنية حتى الآن.

ويحتاج أي حزب سياسي إلى 133 مقعدا في البرلمان لضمان أغلبية بسيطة.

وفي وقت سابق دعا عمران خان أنصاره الأربعاء7\2\2024 على الانتظار خارج مراكز الاقتراع بعد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة المقررة، بحسب وكالة رويترز.

ويأتي هذا في الوقت الذي تنظم فيه الأحزاب السياسية المتنافسة تجمعات حاشدة بمناسبة انتهاء فترة الدعاية الانتخابية.

وقد يثير أي تجمع واسع النطاق لمؤيدي خان بالقرب من مراكز الاقتراع توترا بسبب ما يقولون إنها حملة مدعومة من الجيش عليه وعلى حزبه. وينفي الجيش التدخل في السياسة.

وقال خان عبر صفحته على منصة إكس للتواصل الاجتماعي مصحوبة بصورة غير مؤرخة تظهره وهو يرتدي ملابس سوداء بسيطة “شجعوا أكبر عدد ممكن من الأشخاص على التصويت وانتظروا عند مراكز الاقتراع… ثم امكثوا بشكل سلمي خارج مكتب مسؤول الانتخابات حتى إعلان النتائج النهائية”.

    المصدر :
  • رويترز

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