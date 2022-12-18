الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
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باكستان.. مسلحون يسيطرون على مركز لمكافحة الإرهاب ويحتجزون رهائن

منذ 59 دقيقة
عناصر من الجيش الباكستاني

عناصر من الجيش الباكستاني

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قال مسؤولون إن مسلحين إسلاميين سيطروا على مركز لمكافحة الإرهاب في منطقة بانو شمال غرب باكستان، الأحد، واحتجزوا رهائن من أجل التفاوض مع السلطات.

وقال محمد نصيب المتحدث باسم شرطة بانو لرويترز “لم يتضح ما إذا كان الإرهابيون قد هاجموا من الخارج أم أنهم استولوا على ذخيرة من العاملين بالداخل” خلال استجوابهم بعد اعتقالهم.

وتابع أن قوات الأمن قامت بتطويق المركز.

وقال مسؤولان آخران، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إن المسلحين يطالبون بالتفاوض من أجل عبور آمن إلى أفغانستان المجاورة التي تحكمها حركة طالبان الإسلامية المتشددة.

وذكر أحد المسؤولين أن نحو 15 مسلحا سيطروا على المركز بعدما تغلبوا على المحققين بالداخل وانتزعوا أسلحتهم واحتجزوا خمسة أو ستة منهم رهائن.

ولم تتضح على الفور الجهة التي ينتمي لها المسلحون.

وتكافح البلاد تمردا من جانب حركة طالبان باكستان. وترتبط الحركة في باكستان بطالبان في أفغانستان التي كانت تحاول التوسط في محادثات بين الحكومة الباكستانية والحركة.

ولم يؤكد متحدث باسم حركة طالبان باكستان أو ينفي صلة الحركة بالمسلحين في المركز.

    المصدر :
  • رويترز

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