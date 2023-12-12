باكستان.. مسلّحون يقتحمون مركزًا للشرطة بـ"شاحنة ملغومة"

أعلن مسؤولان أمنيان أنّ مسلحين متشددين اقتحموا بشاحنة ملغومة مركزًا للشرطة في شمال غرب باكستان اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 24 على الأقل، وذلك في أحدث هجوم فادح في الأشهر القليلة الماضية أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عنه.

وقال المسؤولان الأمنيان إنّ الهجوم الذي استخدمت فيه القنابل والبنادق، حدث في منطقة ديرة إسماعيل خان التي تقع على مشارف المناطق القبلية المتاخمة للحدود مع أفغانستان.

وأضافا أن الجيش الباكستاني يستخدم مركز الشرطة كقاعدة تمركز له، وأن عدة مسلحين صدموا الشاحنة في البداية بالجدار الفاصل ثم هجم آخرون بالبنادق. وأبديا مخاوفهما من أن تكون الذخائر العسكرية المخزنة بالداخل قد انفجرت أيضًا.

ولم يصدر تأكيد رسمي بشأن عدد القتلى. ولم يستجب جناح العلاقات العامة بالجيش لطلب التعقيب.

وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير الداخلية سارفراز بوجتي، إنّ الوزير أدان الهجوم وعبر عن حزنه لسقوط قتلى.

وقال إعزاز محمود المسؤول في خدمة الإنقاذ التي تديرها الدولة إن عدة أشخاص أصيبوا وحالتهم خطيرة، وأضاف: “لا زالنا نسمع دوي إطلاق النار”.