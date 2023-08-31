باكستان.. مقتل جنود بهجوم انتحاري استهدف قافلة عسكرية

أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل تسعة جنود إثر تفجير مهاجم انتحاري نفسه على دراجة نارية بجانب قافلة في شمال غرب باكستان اليوم الخميس.

وقالت العلاقات العامة بالجيش في بيان إن خمسة جنود آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع في منطقة بانو.

وشهد شمال غرب باكستان المضطرب على الحدود مع أفغانستان تصاعدا في الهجمات خلال العام الماضي منذ انهيار المحادثات بين متشددين إسلاميين والحكومة.

وقال الجيش إن قوات الأمن طوقت المنطقة. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم.

وأدى تفجير انتحاري آخر خلال تجمع سياسي في شمال غرب البلاد الشهر الماضي إلى مقتل أكثر من 60 شخصا. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن ذلك الهجوم.