باكستان: مقتل مدنيّ برصاص القوات الهنديّة على حدود كشمير

أعلنت الشرطة في الشطر الباكستاني من كشمير اليوم الإثنين، أنّ القوات الهندية قتلت مدنيًا بالرصاص قرب خط المراقبة الفاصل في الإقليم المتنازع عليه في منطقة الهيمالايا، في ثاني حادث من نوعه منذ يونيو/ حزيران، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مراقب الشرطة في منطقة كوتلي في كشمير، رياض موغال، إنّ رجلًا يبلغ من العمر 62 عامًا قُتل على نحو “غير مبرر” برصاص القوات الهندية في أثناء قيامه بأعمال زراعية قرب الخط الفاصل الذي يمثل فعليًا الحدود بين البلدين.

ولم يرد الجيش الهندي حتى الآن على طلب للتعليق.

وشهد الخط الفاصل على مدى سنوات إطلاق نار كثيفًا قبل اتفاق لوقف إطلاق النار في 2021. ومنذ ذلك الحين، صارت مثل هذه الوقائع نادرة.

وقُتل شخصان في حزيران/ يونيو بنيران القوات الهندية في أول حادث كبير منذ 2021. واعترفت الهند بالحادث لكنّها قالت إنّ القتيلين حاولا التسلل عبر الحدود.