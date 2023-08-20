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باكستان.. مقتل 18 شخصا في حادث تحطم حافلة شرق البلاد

منذ 9 دقائق
خريطة توضح الحدود بين أفغانستان وباكستان

خريطة توضح الحدود بين أفغانستان وباكستان

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قالت السلطات الباكستانية إن ما لا يقل عن 18 شخصا لقوا حتفهم جراء تحطم حافلة واشتعال‭‭ ‬‬النيران فيها بإقليم البنجاب في شرق البلاد الأحد 19\8\2023.

واصطدمت الحافلة بمركبة أخرى في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد 19\8\2023 بينما كانت تقل 33 راكبا من مدينة كراتشي الساحلية بجنوب البلاد إلى العاصمة إسلام اباد.

وقال فهد أحمد قائد شرطة منطقة حافظ اباد في إقليم البنجاب “الحافلة المنكوبة.. اصطدمت بشاحنة صغيرة محملة بثلاثة صهاريج وقود صغيرة حوالي الساعة 4.30 صباحا”.

وأضاف “اشتعلت النيران في الحافلة والشاحنة على الفور مما أدى إلى وفاة 18 شخصا من بينهم سائق الشاحنة الصغيرة في موقع الحادث”.

وقال إن 16 شخصا آخرين أصيبوا بجروح خطيرة ونُقلوا إلى المستشفى.

وحوادث الطرق المميتة شائعة في باكستان حيث يندر الالتزام بقواعد المرور وتتسم الطرق في العديد من المناطق الريفية بسوء حالتها.

ولقي أكثر من 40 شخصا حتفهم في يناير كانون الثاني بعد سقوط حافلة في واد واشتعال النيران فيها في إقليم بلوخستان بجنوب باكستان.

    المصدر :
  • رويترز

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