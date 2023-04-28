باكستان.. مقتل 3 جنود في هجوم مسلح شمال غرب البلاد

قال مسؤولان أمنيان الجمعة إن مسلحين في شمال غرب باكستان فجروا عبوة ناسفة خلال استهدافهم لمعسكر مؤقت للجيش بالصواريخ والأسلحة مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود على الأقل، لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويأتي الهجوم بعد أن أعلنت باكستان عن حملة جديدة على مسلحين عقب تجدد الهجمات في الأشهر الماضية مثل تفجير بمسجد في فبراير\شباط أودى بحياة أكثر من 100 شخص.

وقال المسؤولان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما لأنهما غير مخولين بتقديم معلومات، لرويترز إن القوات اشتبكت مع المهاجمين لعدة ساعات من مساء أمس الخميس 27\4\2023 في منطقة لاكي مروت بالقرب من منطقة قبلية وعرة على الحدود مع أفغانستان.

وأضافا أن ما لا يقل عن ثلاثة جنود وعددا من المسلحين لقوا حتفهم. وكان الجنود في طريقهم لقاعدة عسكرية قريبة.

ولم تقدم إدارة العلاقات العامة بالجيش تفاصيل عن الواقعة ولم ترد على طلب للتعليق.

وقال تقرير أعدته إحدى وكالات المخابرات الباكستانية واطلعت عليه رويترز إن جماعة مسلحة جديدة غير معروفة تسمى حركة الجهاد الباكستانية متورطة في الهجوم.

ولطالما كانت المنطقة القبلية مأوى لمسلحين إسلاميين متشددين من بينهم حركة طالبان الباكستانية المعروفة على نطاق واسع باسم طالبان الباكستانية، وهي جماعة تضم تحت لوائها العديد من الجماعات السنية المسلحة.

وتشن جماعة طالبان الباكستانية حربا على الدولة في محاولة للإطاحة بالحكومة. ونفذ الجيش الباكستاني عدة عمليات في المنطقة، إذ فكك البنية التحتية والشبكات الخاصة بالمسلحين وأجبر قادتهم على الفرار إلى أفغانستان المجاورة.