باكستان.. مقتل 3 رجال شرطة في هجوم مسلح

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل ثلاثة من رجالها الجمعة قرب الحدود الشمالية الغربية مع أفغانستان خلال مواجهة بالأسلحة النارية أسفرت أيضا عن مقتل ثلاثة مسلحين، وذلك في تصاعد للعنف يثير مخاوف أمنية قبيل انتخابات مقرر إجراؤها أوائل العام المقبل.

وجاء الهجوم بعد يومين من هجوم مسلح آخر في المنطقة أسفر عن مقتل 23 جنديا باكستانيا في مدينة ديرة إسماعيل خان بالقرب من مناطق قبلية على الحدود مع أفغانستان تنعدم فيها سيادة القانون.

وقال افتخار شاه المسؤول بالشرطة إن هجوم اليوم وقع في منطقة تانك المجاورة وبدأ بتفجير مسلح نفسه عند المدخل الرئيسي لمكتب الشرطة ومبنى سكني قبل أن يقتحم باقي المسلحين المكان.

وأضاف “اشتبكت قوات الحراسة لدينا معهم في مواجهة بالأسلحة النارية لساعات”، وأصيب ضابطا شرطة آخران.

وأعلن قائد شرطة المنطقة أختر حياة مقتل ثلاثة من المهاجمين. وقال “نبحث عن الباقين، من بينهم اثنان أصيبا بجروح”.

وأعلنت جماعة متشددة غير معروفة بشكل كبير عرفت نفسها باسم أنصار الإسلام مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت في بيان أرسل إلى مراسل رويترز إن هذا هو أول هجوم لها.

ولم تؤكد الشرطة صحة هذا الإعلان.