الأربعاء 6 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 30 نوفمبر 2022 |
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باكستان.. مقتل 3 واصابة 28 في تفجير انتحاري استهدف الشرطة

منذ ساعة واحدة
جنود باكستانيون

جنود باكستانيون

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قالت الشرطة الباكستانية إن تفجيرا انتحاريا بقنبلة استهدف دورية الأربعاء في مدينة كويتا بجنوب غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 28 آخرين.

وجاء الانفجار، الذي أعلنت حركة طالبان الباكستانية المتشددة مسؤوليتها عنه في رسالة نصية لرويترز، بعد أن أنهت الحركة وقف إطلاق النار مع الحكومة هذا الأسبوع.

وقال المسؤول بالشرطة عبد الحق لرويترز “انفجار قنبلة استهدف دورية للشرطة وأسفر عن إصابة أكثر من 30 شخصا، بينهم 15 شرطيا “من بين هؤلاء، مات شرطي وامرأة وطفل”.

وأضاف أن الدورية كانت تحرس فريقا للتطعيم ضد شلل الأطفال وقت التفجير الانتحاري.

وكثيرا ما يستهدف المتشددون الإسلاميون في باكستان فرق التطعيم ضد شلل الأطفال، لاعتقادهم بأن حملات التطعيم أداة غربية للتجسس عليهم.

وكويتا عاصمة إقليم بلوخستان المتاخم لأفغانستان وإيران، حيث ينشط متشددون إسلاميون ومتمردون انفصاليون.

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