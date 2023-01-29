باكستان.. مقتل 40 جراء سقوط حافلة في واد جنوب البلاد

أفادت وسائل إعلام محلية باكستانية بأن أكثر من 40 شخصا لقوا حتفهم جراء سقوط حافلة في واد بإقليم بلوخستان في جنوب البلاد اليوم الأحد 29\1\2023.

وقال حمزة أنجوم مساعد المفوض بمنطقة لاسبيلا في بلوخستان لصحيفة دون إن الحافلة اصطدمت بجسر مما تسبب في سقوطها في واد واشتعال النيران فيها.

ونقلت الصحيفة عنه القول إن 41 شخصا من بين 48 كانوا على متن الحافلة لقوا حتفهم، وكانت الحافلة في طريقها من كويتا عاصمة بلوخستان إلى مدينة كراتشي في الجنوب.

وتعد حوادث السير أمرا متكرر الحدوث في باكستان حيث يندر اتباع قواعد المرور فضلا عن سوء حالة الطرق في العديد من المناطق الريفية.

ولقي ما لا يقل عن 22 شخصا، بينهم تسعة أفراد من عائلة واحدة،حتفهم في يونيو\حزيران عندما سقطت سيارة فان في واد عميق في بلوخستان.