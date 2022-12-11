باكستان.. مقتل 6 مدنيين في إطلاق نار عبر الحدود

قال الجيش الباكستاني إن إطلاق نار وقصفا بالمدفعية من قوات أفغانية على الحدود تسبب في مقتل ستة مدنيين وإصابة 17 في باكستان، الأحد.

وأضاف الجيش في بيان أن القوات الباكستانية ردت بإطلاق النار عبر نقطة شامان الحدودية في إقليم بلوخستان في الجنوب الغربي، دون ذكر تفاصيل عن أي خسائر في الجانب الآخر.

وقال نور أحمد، وهو مسؤول أفغاني في قندهار على الجانب الآخر من الحدود، لرويترز إن الواقعة عرضية وإن الوضع عاد إلى طبيعته بعد اجتماع بين الجانبين دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وذكر بيان الجيش الباكستاني “فتحت قوات الحدود الأفغانية النار من أسلحة ثقيلة منها المدفعية وقذائف الهاون على المدنيين دون مبرر وبشكل عشوائي”.

ووصف الجيش الواقعة بأنها “اعتداء دون مبرر” وقال إن القوات الباكستانية قامت بالرد المناسب مع تجنب استهداف مدنيين على الجانب الآخر.

وأضاف أن باكستان تواصلت مع كابول لإيضاح فداحة الموقف والمطالبة بتحرك حازم لتجنب تكرار الواقعة.