الجمعة 19 ذو الحجة 1444 ﻫ - 7 يوليو 2023 |
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باكستان.. مقتل 8 أطفال في انهيار أرضيّ بسبب الأمطار الموسمية

منذ ساعة واحدة
انهيار أرضيّ في باكستان - أرشيفية

انهيار أرضيّ في باكستان - أرشيفية

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أعلن مسؤولون اليوم الجمعة، أنّ ثمانية أطفال قُتلوا في انهيار أرضي في شمال باكستان، وقع إثر هطول أمطار موسمية، بينما كانوا يلعبون الكريكيت.

وذكر المسؤولون أن الانهيار الأرضي وقع في منطقة شانجلا النائية مساء أمس الخميس، وأنّ أعمار الأطفال الذين قتلوا تتراوح بين 12 و15 عامًا.

وقال المسؤول عن وحدة الطوارئ في المنطقة سناء الله خان لرويترز، إنّ نحو 15 طفلًا أقاموا ملعبًا للكريكيت بالقرب من صخرة رملية انهارت بعد موجة من الأمطار، مما أدى لدفنهم تحتها.

وأضاف أن فرق الإنقاذ المحلية، التي انضم إليها الجيش الباكستاني فيما بعد، انتشلت ثماني جثث بعد جهود استمرت لساعات. وأصيب طفل بجروح خطيرة بينما لم يصب الباقون بأذى.

وقال مسؤول آخر اسمه بلال خان، إن جهود قرويين كانوا أول من هرع إلى مكان الحادث قبل وصول فرق الإنقاذ ساعدت بشكل كبير.

وتسببت أمطار موسمية هطلت بمعدل أكبر من المعتاد إضافة إلى ذوبان جليد في باكستان الموسم الماضي، في فيضانات غير مسبوقة من سلاسل الجبال في الشمال إلى السهول في الجنوب، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1700 وتشريد الملايين وتكبيد البلاد خسائر بمليارات الدولارات.

وأصدرت سلطات إدارة الكوارث في البلاد بالفعل تحذيرات من هطول أمطار غزيرة، مما يزيد من مخاطر حدوث فيضانات جديدة في فترة الأمطار الموسمية الحالية.

وقبل عام، شهدت باكستان فيضانات تسببت في فوضى ودمار في البلاد.

 

    المصدر :
  • رويترز

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