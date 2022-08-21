باكستان.. مقتل 9 جنود في حادث سقوط شاحنة

لقي ما لا يقل عن تسعة جنود باكستانيين حتفهم، وأُصيب أربعة آخرون عندما سقطت شاحنتهم في واد بالشطر الباكستاني من كشمير صباح الأحد 21 آب، وفقا لما ذكره الجيش وشهود.

وذكر مسؤولون عسكريون أن الشاحنة، التي كانت ضمن رتل عسكري، كانت متجهة نحو مانج باجري في منطقة باغ بكشمير الباكستانية، عندما وقع الحادث بالقرب من شوجا اباد، قبل نحو 12 كيلومترا من وجهتها، في حوالي الساعة الرابعة صباحًا.

وقال مسؤول عسكري، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام: “كان هناك 13 جنديا بينهم السائق على متن الشاحنة. توفي سبعة منهم على الفور بينما أصيب الباقون”.

وأضاف أن الجرحى نُقلوا إلى مستشفى في روالاكوت حيث توفي اثنان منهم متأثرين بجراحهما.

وقالت الشرطة المحلية إن الشاحنة سقطت في واد عمقه 150 مترا.

تقع حوادث الطرق بشكل متكرر في المناطق الجبلية في كشمير الباكستانية، ومعظمها بسبب الطرق الضيقة وعدم اتباع ما يلزم من تدابير السلامة، فضلا عن القيادة المتهورة.

وفي تشرين الثاني من العام الماضي، سقطت حافلة في واد بالجزء الباكستاني من كشمير مما أدى لمقتل 22 راكبا.