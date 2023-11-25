باكستان.. مقتل 9 على الأقل في حريق بمركز تسوق

قال مسؤولون ووسائل إعلام محلية السبت إن حريقا اندلع في مركز تجاري في مدينة كراتشي بجنوب باكستان مما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل.

وذكرت قناة جيو نيوز المحلية أن الحريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم السبت بمركز آر.جيه للتسوق متعدد الطوابق في أكبر مدن باكستان من حيث عدد السكان. وأضافت أن فرقة الإطفاء أنقذت نحو 50 شخصا لكن لا يزال هناك المزيد داخل المبنى.

وأكد رئيس بلدية كراتشي مرتضى وهاب صديقي في منشور على منصة إكس أن تسع جثث على الأقل نُقلت إلى المستشفيات المحلية بعد الحريق.

وأضاف “عملية البحث مستمرة”.

ولم يتضح بعد سبب الحريق. وذكرت قناة جيو نيوز أن عدة مصابين جراء الحريق يتلقون العلاج في المستشفى.