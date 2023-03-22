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باكستان.. مقتل 9 على الأقل وإصابة 44 جراء زلزال مركزه أفغانستان

منذ ساعتين
علم باكستان

علم باكستان

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قال مسؤول حكومي إن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 44 آخرون في إقليم خيبر بختون خوا بباكستان بعد زلزال قوته 6.5 درجة مركزه في أفغانستان، وكان قد وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء 21\3\2023.

وقال عبد الباسط المسؤول الكبير في حكومة خيبر بختون خوا لرويترز اليوم الأربعاء 22\3\2023 إن ما لا يقل عن 19 منزلا تضرر جزئيا جراء الزلزال.

وضرب زلزال باكستان امس الثلاثاء 21\3\2023، وكان قد انتشر فيديو للحظة وقوع الزلزال.

ورصد أحد الأشخاص تشققات في أحد المباني بعد وقوع الزلزال، ما دفع السكان للهرب وسط حالة من الهلع والرعب.

كما أظهر كاميرا مراقبة داخلية اهتزاز أحد المنازل بشكل كبير في تلك اللحظات.

 

    المصدر :
  • رويترز

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