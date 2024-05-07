باكستان: هجوم أودى بحياة 5 مهندسين صينيين خُطط له في أفغانستان

قال الجيش الباكستاني اليوم الثلاثاء إن هجوما انتحاريا تسبب في مقتل خمسة مهندسين صينيين خُطط له في أفغانستان المجاورة وإن منفذ الهجوم أفغاني.

وصدم انتحاري بسيارته في مارس آذار قافلة على متنها مهندسين صينيين كانوا يعملون على مشروع سد في شمال غرب باكستان، مما أودى بحياة ستة أشخاص.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني الميجر جنرال أحمد شريف في مؤتمر صحفي في إسلام اباد “تم التخطيط للهجوم برمته في أفغانستان، وتم تجهيز السيارة (الملغومة) أيضا هناك، ومنفذ الهجوم نفسه مواطن أفغاني”.

وأضاف أنه أُلقي القبض على أربعة من المشتبه بهم الرئيسيين في مؤامرة استهداف المهندسين الصينيين.

وتوترت العلاقات بين باكستان وأفغانستان في الأشهر القليلة الماضية. وتقول إسلام اباد إن كابول لا تفعل ما يكفي للتصدي للجماعات المسلحة التي تستهدف باكستان.