باكستان.. وزير المالية يتوقّع نموّ الاقتصاد بنسبة 3.5%

نقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن وزير المالية الباكستاني “مفتاح إسماعيل” توقعه أن ينمو الاقتصاد أكثر من 3.5 في المئة في السنة المالية التي بدأت في يوليو تموز.

وبلغ التضخم في باكستان أعلى مستوياته منذ 47 عامًا ويعد ثاني أعلى مستوى في آسيا.

وقال التقرير إن إسماعيل توقّع اقتراب التضخم من ذروته وسيبلغ متوسطه 15 في المئة لهذا العام.

كما نُقل عن إسماعيل قوله إن القيود المفروضة على السلع الكمالية قد تظل سارية لفترة أطول مما كان متوقعًا حاليا.

قي سياق آخر، كانت الأمم المتحدة قد طالبت الدول المانحة بتقديم 160 مليون دولار لمساعدة باكستان، في الوقت الذي عملت فيه طائرات هليكوبتر تابعة للجيش على إنقاذ أسر محاصرة وإلقاء إعانات غذائية على مناطق تعذّر الوصول إليها بعد هطول أمطار غزيرة تسبّبت في فيضانات غير مسبوقة.

وأدّت الفيضانات العارمة الناجمة بشكل رئيسي عن هطول أمطار موسمية بكميات غير اعتيادية إلى مقتل أكثر من 1100 شخص، وتسببت في معاناة 33 مليونا ودمّرت منازل وشركات وبنية تحتية ومحاصيل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، في رسالة بالفيديو بثت في إسلام آباد وجنيف لإطلاق نداء المساعدة: “باكستان غارقة اليوم في المعاناة”، مضيفًا أن حجم احتياجات البلاد يتطلب اهتمامًا عالميا في ظل اضطرار الملايين إلى ترك منازلهم ومدارسهم والدمار الذي لحق بالمرافق الصحية وسبل العيش.