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باكستان.. وقف مؤقّت لمحاكمة عمران خان!

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 4 - أغسطس - 2023 2:29 مساءً
عمران خان

عمران خان

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علّقت محكمة عليا في باكستان مؤقتًا محاكمة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بتهمة بيع هدايا حكومية بشكل مخالف للقانون، وفق ما نقلت وسائل إعلامية محلية.

وذكرت قناة جيو تي.في الباكستانية أنّ تعليق المحاكمة، جاء بعد أن أمرت المحكمة العليا محكمة أدنى بالنظر فيما إذا كانت الدعوى القضائية التي رفعتها مفوضية الانتخابات في البلاد، ضمن تحقيقات مع خان، تشكل إجراء جنائيًا.

وطعن الفريق القانوني لخان في الدعوى التي رفعتها مفوضية الانتخابات. وأشاد فروخ حبيب المتحدث باسم خان بقرار المحكمة العليا.

وترتبط المحاكمة، التي توشك على الانتهاء، بتحقيق أجرته مفوضية الانتخابات أدان خان ببيع هدايا حكومية بشكل مخالف للقانون خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء ما بين 2018 و2022.

 

    المصدر :
  • رويترز

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