الأثنين 30 صفر 1444 ﻫ - 26 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

باكستان.. وقوع 6 قتلى في تحطم مروحية عسكرية

منذ 32 دقيقة
جنود باكستانيون

جنود باكستانيون

A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش الباكستاني، الاثنين، تحطم طائرة مروحية عسكرية في جنوب غربي البلاد في ساعة متأخرة من مساء الأحد 25 سبتمبر\ايلول، الأمر الذي أدى إلى مقتل 6 عسكريين كانوا على متنها.

وأشار الجيش الباكستاني في بيان له إلى أن من بين القتلى الستة جراء تحطم المروحية العسكرية، اثنان من الضباط، وفقا لرويترز.

وقالت دائرة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني، في بيان، إن الطائرة المروحية تحطمت خلال “مهمة طيران” بالقرب من هارناي قرب مدينة خوست الصغيرة الواقعة في محافظة بلوشستان المحاذية لأفغانستان وإيران.

ولم يتم إعطاء سبب لتحطم الطائرة، التي لم يعرف طرازها بعد، حتى الآن، يشار إلى أن هذا الحادث هو الثاني من نوعه في غضون شهر.

جدير بالذكر أنه في مطلع أغسطس الماضي تحطمت مروحية تشارك في جهود الإغاثة في المحافظة نفسها وقتل ركابها الستة، بحسب فرانس برس.

وشهدت باكستان أمطارا موسمية شديدة الغزارة وفيضانات قاتلة خلال العام الحالي ولا سيما في بلوشستان.

وأدت هذه الفيضانات إلى مقتل أكثر من 1600 شخص منذ مطلع السنة الحالية بينهم 323 في بلوشيستان.

والجيش هو أقوى المؤسسات في باكستان وتعول السلطات المدنية عليه كثيرا عند وقوع كوارث طبيعية مثل الفيضانات أو الزلازل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رجل الأعمال الروسي "الشهير بطباخ بوتين" المقرّب من الكرملين يفغيني بريغوجين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
اعتراف "طباخ بوتين" بتأسيس مجموعة شبه عسكرية تدعى "فاغنر"
علم تركيا
تركيا: اهتمام ماليزي وإندونيسي بشراء طائرات مسيرة تركية
لمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
غروسي: يجب إيقاف الحرب بين روسيا واوكرانيا لتفادي كارثة نووية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

أجسام مضيئة فوق سماء لبنان
بالفيديو: أجسام غريبة فوق عدد من المناطق اللبنانية
عليك الحذر.. خطأ "فظيع" يرتكبه بعض السائقين عندما يواجهون أحد المطبات
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الرئيس الأوكراني مصدوم من رد إسرائيل حول أنظمة مضادة للصواريخ