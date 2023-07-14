بالأرقام.. اضطرابات إمدادات النفط ترفع الأسعار عالمياً

ساعدت سلسلة من اضطرابات إمدادات النفط في العالم في ارتفاع أسعار خام برنت فوق 81 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل نيسان.

وتشير توقعات إلى أن خفض أوبك+ لإمداداتها وزيادة الطلب من الصين سيرفع الأسعار على الرغم من بعض الرياح غير المواتية في الاقتصاد الكلي.

وفيما يلي تفاصيل عن اضطرابات الآونة الأخيرة:

نيجيريا

قالت شركة شل في 13 يوليو تموز، إنها أوقفت مؤقتا شحن خام فوركادوس النيجيري بسبب تسرب محتمل في محطة التصدير.

وقالت مصادر لرويترز إن صادرات الخام المتوسط منخفض الكبريت التي كان من المقرر شحن 220 ألف برميل يوميا منها في يوليو تموز، تعطلت يوم الأربعاء بعد أن رأى عمال أبخرة بالقرب من منصة وحيدة كان يتم بطريقها شحن النفط على متن سفينة.

ولعدة أشهر، ألمت مشكلات فنية من حين إلى آخر بمحطة فوركادوس، وهي من أكبر محطات تصدير الخام في أكبر دولة مصدرة للنفط في أفريقيا.

وجاء في أحدث بيانات لوكالة الطاقة الدولية أنه من المتوقع أن تضخ نيجيريا 1.23 مليون برميل يوميا من طلب عالمي على النفط تشير التكهنات إلى أنه سيبلغ نحو 102.1 مليون برميل يوميا عام 2023.

ليبيا

قال مهندسون في مجال النفط ومحتج لرويترز إن الإنتاج في ثلاثة حقول نفط ليبية توقف في 13 يوليو تموز احتجاجا على اختطاف وزير المالية السابق.

وحقل الشرارة هو أحد أكبر مناطق الإنتاج في البلاد بطاقة تبلغ 300 ألف برميل في اليوم. ولطالما كان هدفا في الصراع السياسي.

ويتوقع أن تنتج ليبيا 1.16 مليون برميل يوميا من الطلب العالمي المتوقع على النفط في عام 2023.

قازاخستان

انخفض الإنتاج بنحو الخمس في أوائل يوليو تموز بسبب انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في المنطقة.

ونتيجة لذلك، أوقف كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين الرئيسي لتصدير خام قازاخستان ثلاث محطات ضخ في غرب قازاخستان، لكنه واصل ضخ النفط من حقل تنجيز، الأكبر إنتاجا في البلاد.

ويجري الآن إصلاح الانقطاع، لكن الإنتاج ما زال حتى الآن أقل من متوسط ​​يونيو حزيران الذي بلغ 1.8 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تضخ قازاخستان 1.57 مليون برميل يوميا من الطلب العالمي المتوقع على النفط في عام 2023.

المكسيك

قال مصدر كبير في شركة النفط المكسيكية الحكومية (بيميكس) إن الشركة من المقرر أن تخسر 100 ألف برميل يوميا من إنتاج الخام حتى بداية أغسطس آب بعد حريق كبير في السابع من يوليو تموز في منصة بحرية.

وتشير تقديرات رويترز إلى أن بيميكس التي تنتج إجمالا نحو 1.6 مليون برميل يوميا ستخسر ما لا يقل عن مليوني برميل من الخام حتى نهاية يوليو تموز.

ويتوقع أن تضخ المكسيك 1.67 مليون برميل يوميا من الطلب العالمي المتوقع على النفط في عام 2023.

كردستان

أوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب النفط الخام من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس آذار.

وجاء قرار تركيا بعد تحكيم من غرفة التجارة الدولية أمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد بلغت 1.5 مليار دولار مقابل صادرات غير مصرح بها من حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.

وقالت مصادر لرويترز في يونيو حزيران إن المحادثات لبحث الصادرات المتوقفة استؤنفت.

ومن المتوقع أن يضخ العراق ككل 4.24 مليون برميل يوميا من الطلب العالمي المتوقع على النفط في عام 2023.