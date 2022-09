بالأرقام.. "الجرائم البيئية" الروسية في أوكرانيا منذ بدء الغزو

كشفت أوكرانيا بالأرقام عما أسمته “الجرائم البيئية” الروسية بعد أشهر من الغزو الذي بدأ في 24 فبراير الماضي.

ونشرت وزارة حماية البيئة والموارد الطبيعية الأوكرانية، تقريرا بعنوان “ستة أشهر من الجرائم البيئية التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا”.

وقالت الوزارة في منشور على تويتر، السبت، إنه “لا تزال محطة زابوريجيا للطاقة النووية في خطر، والألغام تمنع إطفاء الحرائق في المنطقة القريبة من تشيرنوبيل، وهناك بقعة نفطية ضخمة في بحر آزوف”.

