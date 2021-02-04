بالأرقام.. قلق عالمي حول حصة الدول الفقيرة من لقاحات كورونا!

أطلقت لجنة الصليب الأحمر، التي أبدت قلقًا حيال عدم قدرة الدول الفقيرة على الحصول على لقاحات ضد كوفيد، خطة بقيمة 100 مليون فرنك سويسري (92,5 مليون يورو) للمساعدة في تحصين 500 مليون شخص من بين الفئات الأكثر ضعفا.

واظهرت دراسة أجراها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن ما يقرب من 70% من جرعات اللقاح المستخدمة حتى الآن كانت من نصيب أغنى 50 دولة في العالم، بينما تم حقن 0,1% في أفقر 50 دولة.

وقال أمينها العام جاغان شاباغان خلال مؤتمر صحافي “إنه أمر ينذر بالخطر لأنه غير عادل ولأنه سيطيل أمد هذا الوباء الرهيب وقد يزيده سوءًا”.

وأضاف “بدون التوزيع العادل، لن يكون حتى أولئك الذين تم تطعيمهم آمنين”.

ونبه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى أنه إذا لم تتمكن جيوب كبيرة في العالم من الوصول إلى الجرعات، فإن الفيروس المسبب لكوفيد-19، سيستمر في الانتشار والتحور، ما من شأنه أن يؤدي إلى تطوير نسخ فيروسية جديدة مقاومة للقاحات.

ولا تهدف خطة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى شراء اللقاحات ولكن إلى دعم جهود التحصين الوطنية في عدة مجالات.

وسيتم تكليف موظفين مدربين بتوزيع اللقاحات للفئات المعرضة للخطر والضعيفة في العديد من البلدان.

وأوضح شاباغان أن الأمر يتعلق أيضًا بمكافحة التضليل الإعلامي، كما هي الحال في النمسا. وسيذهب متطوعو الصليب الأحمر والهلال الأحمر أيضًا إلى البلدان بحثًا عن مجتمعات وأفراد معزولين اجتماعيًا أو جغرافيًا لضمان مشاركتهم في جهود التحصين.