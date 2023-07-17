بالأرقام.. كم بلغت مساعدات حلفاء أوكرانيا خلال الغزو الروسي؟

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون في تقديم الدعم والمساعدات لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، على اختلاف أشكالها المالية أو العسكرية أو تلك التي تخفف عن الأوكرانيين تداعيات القصف المتواصل على مدنهم.

تأتي المساعدات تأتي في إطار الجهود الدولية المبذولة لحماية سيادة أوكرانيا ودعمها في مواجهة التهديد الروسي، وتعكس هذه التعهدات التضامن القوي بين الولايات المتحدة والدول الغربية في الوقوف إلى جانب أوكرانيا وتوفير الدعم اللازم لها في هذه الفترة الصعبة.

وفقًا للرسم البياني الذي نشره موقع “statista”، تُعتبر الولايات المتحدة حتى الآن الداعم الأكبر ماليًا لأوكرانيا، حيث تم التعهد بمبلغ إجمالي قدره 71 مليار يورو في مجالات الدعم العسكري والمالي والإنساني منذ بداية عام 2022. وتشير بيانات منظمة IFW Kiel Ukraine Support Tracker إلى أن المؤسسات الأوروبية تأتي في المرتبة الثانية كأكبر المانحين بمبلغ 35 مليار يورو، تليها المملكة المتحدة وألمانيا بمبلغ 11 مليار يورو لكل منهما، واليابان بمبلغ 7 مليارات دولار.”

“عندما ننظر إلى المساعدات الثنائية بنسبة الناتج المحلي الإجمالي، تبرز عدة دول أوروبية وتتفوق على الولايات المتحدة. حاليًا، تتصدر إستونيا القائمة بنسبة 1.3٪، تليها لاتفيا بنسبة 1.1٪ وليتوانيا بنسبة 1.0٪ كأكثر الدول سخاءً في تقديم المساعدات. وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية عشرة، حيث يبلغ حجم المساعدات المعتمدة منها 0.3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي الكبير.”