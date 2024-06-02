بالأرقام.. ما تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها أوبك+ حاليا؟

وافقت الدول المنتجة للنفط في مجموعة أوبك+ على اتفاق معقد (الأحد 2-6-2024) لتمديد تخفيضاتها الكبيرة في الإنتاج حتى 2025.

فيما يلي نظرة فاحصة على أحدث تخفيضات من جانب مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها:

يصل إجمالي تخفيضات الدول الأعضاء في أوبك+ حاليا إلى 5.86 مليون برميل يوميا، أو نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي.

– تشمل هذه التخفيضات ثلاث شرائح:

1. مليونا برميل يوميا من جميع الدول الأعضاء في أوبك+، وهو ما جرى تمديده في الثاني من يونيو حزيران لمدة عام من نهاية 2024 إلى نهاية 2025.

2. تخفيضات طوعية قدرها 1.66 مليون برميل يوميا من تسع دول من الأعضاء في المجموعة وهي الجزائر والجابون والعراق وقازاخستان والكويت وسلطنة عمان وروسيا والسعودية والإمارات. وجرى تمديدها في الثاني من يونيو حزيران لمدة عام أيضا من نهاية 2024 إلى نهاية 2025.

3. تخفيضات طوعية قدرها 2.20 مليون برميل يوميا من ثماني دول من الأعضاء وهي الجزائر والعراق وقازاخستان والكويت وسلطنة عمان وروسيا والسعودية والإمارات. وجرى تمديدها في الثاني من يونيو حزيران لمدة ثلاثة أشهر من نهاية الشهر الجاري حتى نهاية سبتمبر أيلول 2024.

وستستغرق مجموعة أوبك+ عاما واحدا في الإلغاء التدريجي للشريحة الثالثة من التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميا بدءا من أكتوبر تشرين الأول 2024 حتى نهاية سبتمبر أيلول 2025.

ويعني ذلك أن المجموعة ستبقي على تخفيضات الإنتاج بواقع 5.86 مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر أيلول 2024 وسوف تزيد المعروض تدريجيا في السوق للوصول بحجم التخفيضات إلى نحو 3.66 مليون برميل يوميا بحلول أكتوبر تشرين الأول 2025.

ستختلف الأرقام المطلقة للإنتاج بعد أن سمحت أوبك اليوم الأحد للإمارات بإنتاج مستهدف أعلى في 2025 مما سيتيح للإمارات زيادة الإنتاج بمقدار نحو 0.3 مليون برميل يوميا.

ويوضح الجدول التالي التخفيضات التي تعهدت بها مجموعة أوبك+ والإنتاج المستهدف في الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 بملايين البراميل يوميا، بناء على معلومات من أوبك والدول الأعضاء وحسابات رويترز.

الأرقام الإجمالية مقربة

* الإنتاج المستهدف للجزائر والعراق والكويت والسعودية والإمارات وقازاخستان وسلطنة عمان وروسيا سيبدأ في الارتفاع تدريجيا كل شهر اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول 2024 حتى سبتمبر أيلول 2025.

** أرقام وكالة الطاقة الدولية تستثني أعضاء أوبك إيران وليبيا وفنزويلا وهي دول معفاة من إجراء التخفيضات.

*** وعدت روسيا في البداية بزيادة التخفيضات إلى 500 ألف برميل يوميا من صادرات النفط والمنتجات النفطية في الربع الأول من عام 2024. وفي مارس آذار، قالت روسيا إنها ستخفض 471 ألف برميل يوميا من الإنتاج والصادرات في الفترة من أبريل نيسان حتى يونيو حزيران. الأرقام في الجدول محتسبة على أساس القيمة الأولى.

**** الرقم إجمالي للبحرين وبروناي وماليزيا والسودان وجنوب السودان.