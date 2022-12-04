الأحد 10 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 4 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالأسماء.. إيران تعدم أربعة أدينوا بالتعاون مع الموساد الإسرائيلي

منذ 16 دقيقة
عناصر من الشرطة الإيرانية

عناصر من الشرطة الإيرانية - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أفادت وكالة فارس للأنباء أن السلطات الإيرانية أعدمت (الأحد 4-12-2022) أربعة أفراد أدينوا بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية (الموساد).

ويوم الأربعاء، قالت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء إن الرجال الأربعة صدرت بحقهم عقوبة الإعدام لارتكابهم “جريمة التعاون مع جهاز المخابرات في النظام الصهيوني وجريمة الخطف”.

ووفقاً لوكالة “إرنا” فإن الحرس الثوري الإيراني أعلن عن اعتقال شبكة من الأشخاص المرتبطين بالموساد، وأضافت أن أعضاء في الشبكة سرقوا ودمروا ممتلكات خاصة وعامة وخطفوا أفرادا واستجوبوهم.

كما جاء في تقرير الحرس الثوري أن الجواسيس المزعومين لديهم أسلحة وحصلوا على أجور من الموساد على شكل عملة مشفرة.

وذكرت “إرنا” أن السجناء الذين تم إعدامهم هم حسين أوردوخان زاده، وشاهين إيماني محمود آبادي، وميلاد أشرفي، ومنوشهر شهبندي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
المخابرات الأمريكية تتوقع استمرار تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا لعدة أشهر
ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة بإندونيسيا
فيديو مروع.. بركان سيميرو يثور في جزيرة جاوة بإندونيسيا والسلطات تستنفر
الصين تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا
في الصين.. المزيد من المدن تخفف قيود كورونا بعد احتجاجات عمت البلاد

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

زوجات وصديقات لاعبي ألمانيا في المدرجات خلال المباريات
كأس العالم قطر ٢٢
بعد الخسارة الكبيرة.. رسالة قاسية لزوجات وصديقات لاعبي المنتخب الالماني
مونديال قطر 2022
كأس العالم قطر ٢٢
الصحف الألمانية تصبّ غضبها على منتخبها: أصبحنا "أقزاماً" إنها ‏النهاية!‏
أمين سلام
سلام: 70% من السلع الغذائية لن تتأثر ‏أسعارها برفع الدولار الجمركي‏