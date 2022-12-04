بالأسماء.. إيران تعدم أربعة أدينوا بالتعاون مع الموساد الإسرائيلي

أفادت وكالة فارس للأنباء أن السلطات الإيرانية أعدمت (الأحد 4-12-2022) أربعة أفراد أدينوا بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية (الموساد).

ويوم الأربعاء، قالت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء إن الرجال الأربعة صدرت بحقهم عقوبة الإعدام لارتكابهم “جريمة التعاون مع جهاز المخابرات في النظام الصهيوني وجريمة الخطف”.

ووفقاً لوكالة “إرنا” فإن الحرس الثوري الإيراني أعلن عن اعتقال شبكة من الأشخاص المرتبطين بالموساد، وأضافت أن أعضاء في الشبكة سرقوا ودمروا ممتلكات خاصة وعامة وخطفوا أفرادا واستجوبوهم.

كما جاء في تقرير الحرس الثوري أن الجواسيس المزعومين لديهم أسلحة وحصلوا على أجور من الموساد على شكل عملة مشفرة.

وذكرت “إرنا” أن السجناء الذين تم إعدامهم هم حسين أوردوخان زاده، وشاهين إيماني محمود آبادي، وميلاد أشرفي، ومنوشهر شهبندي.