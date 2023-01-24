بالأسماء.. الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 3 أشخاص من حزب الله

فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء 24/1/2023 عقوبات على اللبناني حسن مقلد وولديه ريان وراني وشركة الصرافة التي يملكونها بسبب علاقات مالية مزعومة مع حزب الله.

وقالت وزارة الخزانة إن شركته سي.تي.إي.إكس مرخصة في لبنان من قبل مصرف لبنان المركزي. واعتبرت ان مقلد ساهم من خلال شركة CTEX للصرافة بنشاطات مالية داعمة لحزب الله.

بدورها، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 3 أشخاص من ميليشيا حزب الله لاتهامهم بتسهيل تحويل الأموال للحزب.

وأوضحت في بيان أن المعاقبين سهلوا تمويل حزب الله عبر مراكز الصرافة.