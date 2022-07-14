بالتزامن مع زيارة بايدن.. صفارات الإنذار تدوي شمال الضفة الغربية

دوت صفارات الإنذار، اليوم الخميس، في مستوطنة “بيت حورون” شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأغلق الجيش الإسرائيلي، الخميس، مستوطنة “بيت حورون” بالضفة الغربية قبل أن يكتشف أنه تحرك بسبب إنذار كاذب.

وقال الجيش في بيان: “تم مؤخرا تفعيل تحذير في قيادة الجبهة الداخلية حول خوف من وقوع حادث أمني في بيت حورون”.

فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: “اتضح أن اسرائيليا رُصد بالخطأ كمشتبه به بعد أن قفز من فوق سياج مستوطنة بيت حورون”

وأضافت أنه تمت العودة للروتين في المستوطنة الواقعة قرب القدس.

وفي وقت سابق، أعلن إسرائيلي التأهب لـ”حماية” الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارة يجريها إلى المنطقة، وفق تقارير إعلامية.

ووصل الرئيس بايدن أمس، الأربعاء، إلى إسرائيل في مستهل رحلة إلى الشرق الأوسط تستغرق أربعة أيام، حيث تأمل إدارته أن تعزز هذه الزيارة العلاقات الأمريكية في المنطقة، لكن بعض حلفاء واشنطن قد شككوا في نتائج الرحلة.