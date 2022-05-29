السبت 7 صفر 1444 ﻫ - 3 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالتزامن مع مسيرة الأعلام بالقدس.. طائرات إسرائيلية تحلق في سماء غزة

29 - مايو - 2022
آخر تحديث: 29 - مايو - 2022 8:06 مساءً
طائرة حربية إسرائيلية

طائرة حربية إسرائيلية

A A A
طباعة المقال

تحلق طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي عصر اليوم الأحد، على ارتفاع منخفض في سماء قطاع غزة .

وتبين إذاعة الجيش، أن تحليق طائرات سلاح الجو الإسرائيلي يأتي بالتزامن مع بدء مسيرة الأعلام ، وكرسالة تحذير.

وانطلقت مسيرة الأعلام الإسرائيلية عصر اليوم الأحد في مدينة القدس . وتجمع المستوطنون في مناطق مختلفة استعدادا لوصول المسيرة إلى منطقة باب العامود.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنه “على خلفية تهديدات حركة حماس بإطلاق صواريخ بسبب مسيرة الأعلام، يجري هناك استعدادات للأمر في غلاف غزة”.

وكانت صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية قد كشفت أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي سوف تحلق في سماء قطاع غزة طيلة فترة مسيرة الأعلام.

ونقلت يديعوت عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه اذا اطلقت حركة حماس الصواريخ من قطاع غزة ، فإن ذلك سيؤدي الى رد إسرائيلي كبير.

وأوضحت ان التقديرات الأمنية تشير الى ان حركة حماس ليست معنية بالتصعيد و فتح جبهة تصعيد أخرى في غزة ، ولكن الصور السيئة في القدس يمكن ان تغير الوضع.

    المزيد من أخبار العالم

    علم إيطاليا
    100 مليار يورو.. إيطاليا ستنفق ميزانية هائلة هذا العام لاستيراد الطاقة
    علم كندا
    جرحى في انفجار مصفاة للنفط بجزيرة "نيوفاوندلاند" الكندية
    محطة زابوريجيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    محطة زابوريجيا الأوكرانية تفقد الاتصال بآخر خط كهرباء خارجي رئيسي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جويل حاتم وجورج الراسي
    عندي إثباتات.. جويل حاتم تفجر مفاجأة بشأن رفيقة جورج الراسي في الحادث
    الدولار
    بلبلة في سوق الصرافين... والسبب؟
    شاطئ في أنطاليا
    سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!