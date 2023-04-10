بالتزامن مع مناورات الغضب.. اليابان ترصد حاملة طائرات صينية

قالت وزارة الدفاع اليابانية، الاثنين، إن حاملة الطائرات الصينية شاندونغ أجرت عمليات في المياه القريبة من جزر أوكيناوا اليابانية أمس الأحد، في الوقت الذي كان فيه الجيش الصيني يحاكي شن ضربات جوية وبحرية على تايوان المجاورة.

وأضافت الوزارة أن مقاتلات وطائرات هليكوبتر قامت بالإقلاع من على متن الحاملة والهبوط عليها 120 مرة بين يومي الجمعة والأحد فيما وصلت الحاملة وثلاث سفن حربية أخرى وسفينة دعم إلى مسافة 230 كيلومترا من جزيرة مياكو اليابانية.

ماذا عن تايوان؟!

أفادت وزارة الدفاع التايوانية، الاثنين، أنها رصدت 11 سفينة حربية و59 طائرة صينية في محيط الجزيرة فيما دخلت مناورات بكين العسكرية يومها الثالث.

وأوضحت الوزارة أن الجيش الصيني “يستمر في إجراء مناورات عسكرية في محيط تايوان” مشيرة إلى أن مقاتلات وقاذفات هي بين القطع التي رصدت عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش).

وقالت الوزارة إن حاملة طائرات صينية تشارك في المناورات التي تجري في المحيط الهادي.

مناورات “السيف المتحد”

أعلن جيش التحرير الشعبي الصيني أنه بدأ دوريات جاهزية قتالية وتدريبات تحمل اسم “السيف المتحد” حول تايوان، بعد أن أوضح أنها ستكون في مضيق تايوان وإلى الشمال والجنوب والشرق من تايوان.

وذكرت القيادة الميدانية الشرقية بالجيش الصيني أن المناورات “تحذير جدي للانفصاليين التايوانيين” بسبب “تواطؤهم مع قوى خارجية”.

أضافت القيادة أن المناورات “ضرورية للحفاظ على سيادة الوطن وسلامة أراضيه”.

وزارة الدفاع في تايوان قالت في بيان إن الصين تستخدم زيارة تساي للولايات المتحدة “كذريعة لإجراء مناورات عسكرية، مما يلحق ضررا خطيرا بالسلام والاستقرار والأمن في المنطقة”.

أكدت تايوان أن “الجيش سيرد بهدوء وعقلانية وجدية وسيبقى حارسا ومراقبا وفقا لمبادئ عدم التصعيد ولا الخلافات للدفاع عن السيادة الوطنية والأمن القومي”.