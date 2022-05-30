بالتعاون مع مصر.. إسرائيل تتطلع لتصدير الغاز الى أوروبا

أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، يوم الاثنين، أن إسرائيل بصدد إعداد جولة أخرى من العطاءات للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر، وتأمل في التوقيع على اتفاق مبدئي قريبا لتصدير الغاز إلى أوروبا.

وأضافت الوزيرة كارين الهرار، أنه تم تشكيل فريق عمل بين إسرائيل ومصر وأوروبا لإعداد ترتيبات التصدير.

وكانت وكالة” بلومبرغ” قد كشفت قبل أيام أن الاتحاد الأوروبي يعمل على صفقة لاستيراد الغاز الإسرائيلي عبر مصر، مع سعي التكتل لتقليل اعتماده على الإمدادات الروسية.

ووفقاً لوثائق اطلعت عليها الوكالة، سيتم تحويل الوقود إلى غاز طبيعي مسال في مصانع المعالجة في مصر قبل شحنه إلى الاتحاد الأوروبي.

وسيعزز الاتفاق فرص السوق الأوروبية بالنسبة لإسرائيل، إذ إن أسعار الغاز المحلية أقل بكثير من الأسعار التي يمكن فرضها في أوروبا.

وأظهرت الوثائق أنه كجزء من مذكرة تفاهم محتملة، سيزيد الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر التعاون في مشاريع الطاقة النظيفة. وتتطلب أي صفقة نهائية دعم الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي.

تعد رومانيا إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي أعربت عن اهتمامها باستيراد الغاز الطبيعي المسال من إسرائيل عبر مصر، قائلة في نيسان إنه سيساعد في تعزيز أمن الطاقة.