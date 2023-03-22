بالذخيرة الحية.. تدريبات مشتركة بين كوريا الجنوبية والقوات الأمريكية

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الأربعاء إن قواتها ستجري مع القوات الأمريكية أكبر مناورات بالذخيرة الحية لهما على الإطلاق في يونيو\حزيران، في استعراض للقوة أمام كوريا الشمالية التي زادت من حدة التوتر بإطلاقها العديد من الصواريخ.

والتدريبات جزء من سلسلة من الفعاليات التي ستقام لإحياء الذكرى السبعين للتحالف بين البلدين هذا العام.

وأفادت الوزارة في بيان “أعددنا برامج متعددة لإحياء الذكرى السنوية مع التركيز على تحقيق ‘السلام من خلال القوة عن طريق إجراء يستند إلى قدرات الردع الاستراتيجية لدينا والموقف الدفاعي القوي المشترك وسط التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لكوريا الشمالية”.

وأضافت “ستظهر القوات المشتركة خلال التدريبات بالذخيرة الحية القدرات العسكرية الهائلة للتحالف وقدرته على الانتشار على نطاق لم يسبق له مثيل”.

وفي الأسابيع الماضية، كثفت كوريا الشمالية تجاربها العسكرية وأطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات الأسبوع الماضي وأجرت محاكاة لهجوم نووي مضاد على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مطلع الأسبوع.

وللولايات المتحدة حوالي 28 ألفا و500 جندي في كوريا الجنوبية.