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بالرصاص الحي.. مقتل ضابط جنوب شرقي إيران

28 - مايو - 2022
الشرطة الايرانية

الشرطة الايرانية

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تستمر عمليات القتل الغامضة لرجال أمنيين وشخصيات معروفة في ايران.

وفي حادث غامض، أتى بعد أيام على اغتيال عقيد في الحرس الثوري بطريقة مشابهة، أعلن قائد الشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان بجنوب شرقي إيران، اليوم السبت، مقتل ضابط في إطلاق نار على سيارته.

فقد أشار العميد أحمد طاهري إلى أن هجوماً وقع الساعة العاشرة من مساء أمس الجمعة، على سيارة الرائد عباس راه انجان، الضابط بشرطة قضاء دليكان، لدى عودته برفقة عائلته من مدينة إيرانشهر، بحسب ما نقلت وكالة فارس الإيرانية.

كما أضاف أن الضابط أصيب بجراح نقل على إثرها للمستشفى، قبل أن يفارق الحياة، بينما لاذ المهاجمون بالفرار.

فيما لم تعرف بعد دوافع وأسباب هذا الهجوم الذي أتى بعد أيام قليلة على اغتيال عقيد في فيلق القدس التابع للحرس الثوري .

فقد أطلق مسلَّحان يستقلان دراجة نارية يوم الأحد الماضي، 5 رصاصات، نحو صياد خدائي الذي كان في سيارته البيضاء، وفرا من عين المكان دون أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليهما. فيما عثرت لاحقاً زوجته على جثته غارقة في الدماء، أمام منزلهما قرب طهران.

وعد هذا الهجوم الذي يستهدف شخصية مهمة على أراضي إيران، في حينه الأبرز منذ نوفمبر 2020، حين قتل العالم النووي محسن فخري زاده بإطلاق نار استهدف موكبه قرب العاصمة، في عملية اتّهمت طهران إسرائيل بتنفيذها.

    المصدر :
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