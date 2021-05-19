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بالصورة: الأردن.. قتلى وجرحى في إحباط عملية تهريب مخدرات من سوريا

19 - مايو - 2021
الاردن

الاردن

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أعلن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت محاولة تهريب أسلحة وكمية كبيرة من المخدرات من خلال تسلل 11شخصا من سوريا إلى الأردن في محاولة تعد الأكبر منذ شهور.

وقال المصدر، إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين وإلقاء القبض عليهم، وتراجع ستة أشخاص إلى داخل العمق السوري، وبين المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأسلحة، و(1.307.665) حبة كبتاغون و(2100) حبة لاريكا، وتحويلها إلى الجهات المختصة، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات.

المخدرات المضبوطة

المخدرات المضبوطة

كما نوه المصدر بأن القوات المسلحة: “أحبطت ومنذ بدء العام الجاري العديد من محاولات التسلل والتهريب على مختلف واجهاتها الحدودية، من خلال توظيفها لكافة العناصر البشرية والتكنولوجية المتطورة والقادرة على ضبط الحدود والسيطرة عليها”، مؤكدا أن “القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني”، وذلك بحسب “بترا”.

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