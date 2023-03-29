بالصورة.. تحذير من زلزال شديد القوّة قد يضرب هذه المنطقة!

كشف معهد الأبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية ذات الصلة بالنشاط الزلزالي “SSGEOS” عبر “تويتر”، أنّ “هناك احتمالاً لوقوع حدث زلزالي قوي إلى شديد القوة، ربما في منطقة البحر الكاريبي، (وسط) الأميركيتين وفقًا لأحدث تقلبات الغلاف الجوي”.

Potential for a strong to major seismic event, possibly Caribbean, (Central) Americas according to latest atmospheric fluctuations. pic.twitter.com/vdVpAKFjN5 — SSGEOS (@ssgeos) March 28, 2023

ويشار إلى أنّ هيئة إدارة الكوارث التركية أفادت بأنّ هزة بقوة 4.5 على مقياس ريختر ضربت ولاية أضنة، جنوبي تركيا.

وكان العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، قد أعاد قبل يومين، نشر تغريدة لمعهد الأبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية ذات الصلة بالنشاط الزلزالي جاء فيها: “من المرجح حدوث هزة ارتدادية أقوى في تركيا الوسطى أو في محيطها في الأيام القليلة المقبلة”.