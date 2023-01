بالصورة.. ضبط شحنة مخدرات ضخمة في خليج عمان

أعلن الأسطول الخامس الأميركي الثلاثاء، ضبط شحنة مخدرات بقيمة 33 مليون دولار في سفينة صيد بخليج عمان.

وقال في بيان إنه صادر 4000 كيلوغرام من الحشيش و512 كيلوغرام من الميثامفيتامين بقيمة إجمالية تقدر بنحو 33 مليون دولار أميركي من سفينة صيد كانت تبحر عبر المياه الدولية في خليج عمان في 30 يناير.

وجاء في بيان للأسطول أن المصادرة تمت خلال دورية روتينية وهي أول عملية مصادرة مخدرات في عام 2023.

A @USCG vessel seized 4,000 kilograms of hashish and 512 kilograms of methamphetamine worth a total estimated U.S. street value of $33 million from a fishing vessel transiting international waters in the Gulf of Oman, Jan. 30.

