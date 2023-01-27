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بالصورة ـ من هو منفذ الهجوم في القدس؟

منذ 18 دقيقة
الهجوم في القدس

الهجوم في القدس

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أعلنت هيئة البث الإسرائيلية كان أن منفذ الهجوم في القدس يُدعى خيري علقم (21 عاماً) من سكان شرق القدس.

وكانت أكدت وسائل إعلامي إسرائيلية مقتل 8 مستوطنين إسرائيلية وإصابة 13 آخرين (الجمعة 27-1-2023) نتيجة عملية نفذها شاب فلسطيني في مستوطنة نافيه يعقوب.

ووفقاً للقناة 12 فإن المنفذ ترجل من سيارة تويوتا بيضاء وأطلق النار على كنيست ومن ثم سائق السيارة الذي يبدو إنه معاون له فر من المكان وتقوم الشرطة بعمليات تمشيط بحث عن هذه السيارة.

والعملية تأتي بعد استشهاد 10 فلسطين أمس الخميس في جنين وعدوان نفذه الاحتلال على قطاع غزة فجر اليوم الجمعة.

منفذ الهجوم في القدس

منفذ الهجوم في القدس

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