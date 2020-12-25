بالصورة: قبيل قصف سوريا… تهنئة غريبة بعيد الميلاد من سلاح الجو الإسرائيلي

قبيل شنه غارات جوية على سوريا، نشر سلاح الجو الإسرائيلي صورة عبر حسابه على موقع “تويتر” مهنئا بعيد الميلاد .

وتظهر في الصورة التي نشرها سلاح الجو عربة “سانتا كلوز” تجرها طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

Hold on tight, Santa 🎅 Merry Christmas from the IAF to all those celebrating around the world! pic.twitter.com/1Y9legKV0K — Israeli Air Force (@IAFsite) December 24, 2020

وهذه المعايدة نشرت قبيل شن الجيش الإسرائيلي لغارات جوية على منطقة مصياف السورية، بريف حماة الغربي والتي استهدفت، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض “مستودعات تتمركز فيها مليشيات إيرانية وأدت إلى مقتل 9 أشخاص”، وذلك بحسب RT.