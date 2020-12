بالصورة: قبيل قصف سوريا… تهنئة غريبة بعيد الميلاد من سلاح الجو الإسرائيلي

قبيل شنه غارات جوية على سوريا، نشر سلاح الجو الإسرائيلي صورة عبر حسابه على موقع “تويتر” مهنئا بعيد الميلاد .

وتظهر في الصورة التي نشرها سلاح الجو عربة “سانتا كلوز” تجرها طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

Hold on tight, Santa 🎅

Merry Christmas from the IAF to all those celebrating around the world! pic.twitter.com/1Y9legKV0K

— Israeli Air Force (@IAFsite) December 24, 2020