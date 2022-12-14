بالصورة.. قيادي إيراني قاد عملية محاولة اغتيال مسؤولين كبار في إدارة ترامب

كشف “إيران إنترناشيونال” عن معلومات جديدة وهامة تتعلق بتورط الحرس الثوري الإيراني بمحاولة اغتيال مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية السابقة.

ووفقاً للموقع الإيراني المعارض، فإن قائد عملية محاولة اغتيال جون بولتون ومايك بومبيو، كان القيادي في الوحدة 840 التابعة لقوات قدس المستقرة بسوريا، محمد رضا أنصاري.

وكانت الخطة الفاشلة تقضي بتجنيد عميل غير إيراني لتنفيذ الاغتيال حتى لا ينكشف دور عناصر النظام لكن ظهر فيما بعد أن الشخص الذي استدرج القائمين على العملية عضو في مكتب التحقيقات الفدرالي وبذلك تبخر المخطط الإيراني.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد اتهمت في أغسطس/آب الماضي (2022) عضوا بالحرس الثوري الإيراني بمحاولة قتل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

وقالت الوزارة حينها إن شهرام بورصافي (45 عاماً) المعروف أيضاً باسم مهدي رضائي، عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة.

حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات حصرية تؤكد أن قائد عملية محاولة اغتيال جون بولتون ومايك بومبيو، المسؤولين في الإدارة الأميركية السابقة كان القيادي في الوحدة 840 التابعة لقوات قدس المستقرة بسوريا، محمد رضا أنصاري pic.twitter.com/ujZJfJNCub — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) December 13, 2022