بالصورة.. كشف النقاب عن الرمز الملكي الجديد لملك بريطانيا تشارلز

كشف قصر بكنجهام النقاب عن الرمز الملكي الجديد لعاهل بريطانيا الملك تشارلز والذي سيظهر على المباني الحكومية وصناديق البريد.

يتكون الرمز، الذي اختاره الملك الجديد من مجموعة من التصميمات التي أعدتها كلية الأسلحة، من حرفي “سي” و “آر” اللذين يمثلان اسمي تشارلز وريكس، وتعني ملك باللاتينية، مع صورة للتاج الملكي.

وستُستخدم نسخة في اسكتلندا تحتوي على التاج الاسكتلندي.

وسيحل الرمز الملكي الجديد محل رمز الملكة الراحلة إليزابيث، “إي2آر”، التي توفيت هذا الشهر بعد جلوسها على العرش 70 عاما.

وقال قصر بكنجهام في بيان “على كل منظمة مراعاة استبدال الرمز الملكي، وستكون العملية تدريجية”.

وسيُصدر مكتب البريد بالقصر غدا الثلاثاء أول مواده البريدية باستخدام الرمز الملكي الجديد.

وقد أعلن مجلس اعتلاء العرش، في العاشر من شخر سبتمبر الحالي، تشارلز الثالث ملكا جديدا لبريطانيا رسميا.

وبإعلانه ملكا، تدخل بريطانيا عهدا جديدا بعد 70 عاما قضتها الملكة إليزابيث الثانية على العرش، في أطول فترة بالمملكة المتحدة.

وفي أول تعليق له كملك لبلاده قال تشارلز الثالث: “سأعمل على الوفاء بالمسؤوليات التي انتقلت على عاتقي”.

وأدى تشارلز الثالث قسم الحفاظ على كنيسة اسكتلندا، ووقع على بيان تنصيبه ملكا على بريطانيا.