الأثنين 2 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 26 ديسمبر 2022 |
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بالصور.. إصابة العشرات بانفجار ضخم بمصنع في آزرشهر غربي إيران

منذ 11 ثانية
سيارة تابعة لجهاز الإسعاف في إيران

سيارة تابعة لجهاز الإسعاف في إيران

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أصيب أكثر من 60 شخصا جراء انفجار نتج عن تسرب للغاز في مصنع بشمال غرب إيران، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية.

وأوردت وكالة “إرنا” الإيرانية أن 65 شخصا على الأقل أصيبوا جراء الحادث الذي وقع اليوم في مصنع للطلاء بمدينة الشهيد سليمي الصناعية في محافظة آذربيجان الشرقية.

ونقلت عن المتحدث باسم خدمات طوارئ المحافظة وحيد شادي نيا قوله: “تمت معالجة 22 من المصابين في المكان، ونقل الآخرون الى مراكز طبية”.

وأشار الى نقل أكثر من 20 مصابا الى مستشفيات مدينة تبريز، مركز المحافظة الحدودية مع آذربيجان وأرمينيا.

من جهتها، أفادت وكالة “إيلنا” بأن “حالة بعض المصابين ليست جيدة”.

وتقع مدينة الشهيد سليمي الصناعية في آذرشهر بمحافظة آذربيجان الشرقية، وهي الأكبر من نوعها في شمال غرب الجمهورية الإسلامية، اذ تضم أكثر من 28 ألف عامل في نحو 790 وحدة انتاجية، وفق الإعلام الرسمي الإيراني.

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