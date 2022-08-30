بالصور.. الحرس الثوري يفشل بالسيطرة على سفينة تابعة للبحرية الأمريكية

أحبطت قوات البحرية الأمريكية، محاولة قارب تابع للحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على إحدى السفن التابعة للأسطول الخامس في مياه الخليج.

وأوضحت البحرية في بيان أن عملية اعتراض الزورق، التي استغرقت 4 ساعات، دفعته لمغادرة المنطقة.

وكشفت عن صورتين ثابتتين للسفينة خلال المحاولة الإيرانية، معتبرة أن تصرفات زورق الحرس الثوري الإيراني “صارخة وغير مبررة”.

وكان سلاح البحرية الأميركية أعلن في عام 2020 أن زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني نفذت مناورات “استفزازية خطرة” بالقرب من بوارج أميركية كانت تسير دوريات في المياه الدولية في الخليج.

وفي 2019، اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف خلف هجومين استهدفا ناقلتي نفط في بحر عُمان، ونشرت مقاطع قالت إنها تؤكد تورط عناصر الحرس في إحدى العمليتين.