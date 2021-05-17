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بالصور: الطيران الإسرائيلي يدّمر “فيلا” الخالدي في غزة

17 - مايو - 2021
آخر تحديث: 17 - مايو - 2021 11:10 صباحًا
فيلا الخالدي

فيلا الخالدي

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أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، على فيلا تعود لرجل الأعمال الفلسطيني، عبد العزيز الخالدي، في شمال غرب مدينة غزة، وذلك بعد وقت قليل من استهدافها بصواريخ طائرات الاستطلاع، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

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