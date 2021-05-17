بالصور: الطيران الإسرائيلي يدّمر “فيلا” الخالدي في غزة

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، على فيلا تعود لرجل الأعمال الفلسطيني، عبد العزيز الخالدي، في شمال غرب مدينة غزة، وذلك بعد وقت قليل من استهدافها بصواريخ طائرات الاستطلاع، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

فيلا الخالدي في قطاع غزة قبل وبعد قصفها من قبل قوات الاحـ تلال قبل قليل. #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/9BDkofCXcH — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) May 17, 2021

حسبي الله ونعم الوكيل

شقى عمر الناس بيروح بلمح البصر

فيلا الخالدي 💔 pic.twitter.com/9WQUXzPZqC — لووووزة 🇵🇸 𓂆 (@mays98s) May 17, 2021