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بالصور.. العثور على جثث 20 مهاجراً في الصحراء الليبية

منذ 60 دقيقة
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عثرت خدمة الإسعاف الليبية الأربعاء على جثث 20 مهاجرا بالقرب من تشاد بعد أن ضلوا طريقهم في الصحراء الليبية، وعرضت صورا للجثث وهي ممددة حول شاحنة صغيرة سوداء على الرمال.

وعثر سائق شاحنة كان يسافر عبر الصحراء على الجثث وتم انتشالها أمس الثلاثاء على بعد نحو 320 كيلومترا جنوب غربي الكفرة و120 كيلومترا من الحدود مع تشاد.

وقال إبراهيم بلحسن مدير الإسعاف في الكفرة عبر الهاتف إن السائق ضل الطريق. وأعرب عن اعتقاده بأن هؤلاء الأشخاص توفوا في الصحراء قبل نحو 14 يوما لأن آخر مكالمة على هاتف محمول هناك كانت في 13 يونيو حزيران.

وقال بلحسن إن ليبيين اثنين ضمن الضحايا ويُعتقد أن الجثث الأخرى لمهاجرين من تشاد عبروا بشكل غير قانوني إلى ليبيا.

وأصبحت ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا من خلال الطريق المحفوف بالمخاطر عبر الصحراء والبحر المتوسط.

ولكن رغم الصراع الذي تشهده ليبيا، فإن اقتصادها القائم على النفط يعد أيضا عامل جذب للمهاجرين الباحثين عن عمل.

 

    المصدر :
  • رويترز

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