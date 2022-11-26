بالصور.. انهيار أرضي في إسكيا الإيطالية يبتلع عدداً من المباني

قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي (السبت 26-11-2022) إنه لا توجد وفيات مؤكدة حتى الآن في الانهيار الأرضي الذي وقع في جزيرة إسكيا.

وأضاف بيانتيدوزي للصحفيين “حتى الآن لا توجد وفيات مؤكدة، هناك بعض الصعوبات في عمليات الإنقاذ لأن الظروف الجوية ما زالت صعبة”.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال وزير البنية التحتية ماتيو سالفيني إن ثمانية لقوا حتفهم في جزيرة إسكيا السياحية الإيطالية بعدما ابتلع انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة عددا من المباني.

وأضاف خلال فعالية في ميلانو “لقي ثمانية حتفهم في الانهيار الأرضي في جزيرة إسكيا. وتواصل فرق الإنقاذ العمل في ظروف صعبة”.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن الشرطة المحلية قولها اليوم السبت إن 13 شخصا صاروا في عداد المفقودين في جزيرة إسكيا السياحية الإيطالية بعد تأثر عدد من المباني بانهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة.

وكتبت خدمة الإطفاء الإيطالية على تويتر أن “عمليات البحث جارية عن المفقودين” في بلدة كاساميتشولا.

وأضافت أنه تم انتشال سيارة انجرفت إلى البحر وإنقاذ راكبيها.

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني إنها تجري اتصالات وثيقة مع وزير الحماية المدنية نيلو موسوميتشي وإدارة الحماية المدنية ومنطقة كامبانيا “لمتابعة تطور موجة الطقس السيئ التي ضربت إسكيا”.