السبت 2 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 26 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور.. انهيار أرضي في إسكيا الإيطالية يبتلع عدداً من المباني

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2022 4:36 مساءً
انهيار أرضي في إسكيا الإيطالية

انهيار أرضي في إسكيا الإيطالية

A A A
طباعة المقال

قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي (السبت 26-11-2022) إنه لا توجد وفيات مؤكدة حتى الآن في الانهيار الأرضي الذي وقع في جزيرة إسكيا.

وأضاف بيانتيدوزي للصحفيين “حتى الآن لا توجد وفيات مؤكدة، هناك بعض الصعوبات في عمليات الإنقاذ لأن الظروف الجوية ما زالت صعبة”.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال وزير البنية التحتية ماتيو سالفيني إن ثمانية لقوا حتفهم في جزيرة إسكيا السياحية الإيطالية بعدما ابتلع انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة عددا من المباني.

وأضاف خلال فعالية في ميلانو “لقي ثمانية حتفهم في الانهيار الأرضي في جزيرة إسكيا. وتواصل فرق الإنقاذ العمل في ظروف صعبة”.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن الشرطة المحلية قولها اليوم السبت إن 13 شخصا صاروا في عداد المفقودين في جزيرة إسكيا السياحية الإيطالية بعد تأثر عدد من المباني بانهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة.

وكتبت خدمة الإطفاء الإيطالية على تويتر أن “عمليات البحث جارية عن المفقودين” في بلدة كاساميتشولا.

وأضافت أنه تم انتشال سيارة انجرفت إلى البحر وإنقاذ راكبيها.

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني إنها تجري اتصالات وثيقة مع وزير الحماية المدنية نيلو موسوميتشي وإدارة الحماية المدنية ومنطقة كامبانيا “لمتابعة تطور موجة الطقس السيئ التي ضربت إسكيا”.

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
تحذير بريطاني.. روسيا تزيل رؤوسا نووية من الصواريخ وتطلقها على أوكرانيا
علم تايوان
رئيسة تايوان تستقيل من رئاسة الحزب الحاكم بعد نتائج انتخابات هزيلة
شعار شركة هواوي
مخاطر أمنية.. أمريكا تحظر بيع معدات شركتي "هواوي وزد تي آي" الصينيتين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

كأس العالم قطر ٢٢
فيديو لمشجع أمريكي يكشف الحقائق.. "هذا ما شاهدته في قطر"
فرقة ميّاس
بالفيديو: ميّاس تشعل تيك توك على أنغام "توكو تاكا"
دار القضاء العالي في مصر
فضحية مدوية.. فيديو "جنسي" لمسؤول رياضي مصري والقضاء يتحرك