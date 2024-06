بالصور.. انهيار مبنى سكني في اسطنبول

في مشهد مخيف يذكر بأيام الزلزال، انهار مبنى سكني مكون من 3 طوابق بإسطنبول، صباح الأحد 2\6\2024، وبينما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للمكان الذي سوّي بالأرض، أعلنت السلطات المحلية إرسال عدد كبير من فرق الإطفاء والشرطة والصحة إلى الموقع.

كما أصدرت ولاية إسطنبول بيانا أفادت به بأن الحادث وقع في منطقة كوتشوك تشيكمجة حوالي الساعة 08:40 صباحاً (5:40 توقيت غرينتش)، وتم توجيه فرق من إدارة الكوارث والطوارئ إلى المكان فور تلقي البلاغ.

وأكدت أن عمليات البحث والإنقاذ بدأت فوراً بعد الإبلاغ عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

كذلك أعلنت أن رجال الإنقاذ يواصلون جهودهم للعثور على ناجين محتملين وسط الركام.

في حين لم يتم تحديد حتى الآن، السبب وراء انهيار المبنى.

يذكر أن فيديوهات وصورا كانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت أنقاضاً في المكان المدمّر، وأناساً يهرعون وفوضى بالمكان.

إلى ذلك أعلنت السلطات أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

A four-story apartment building suddenly collapsed in Istanbul. There are people under the rubble

Rescuers have so far managed to get out from under the rubble a few people. Emergency services are working at the scene. The cause of the incident has not yet been determined. pic.twitter.com/HocfR52ELc

