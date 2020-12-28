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بالصور: تدريبات أميركية على نظام المدفعية الصاروخية في الكويت

منذ 39 دقيقة
تدريبات أميركية على نظام المدفعية الصاروخية في الكويت

تدريبات أميركية على نظام المدفعية الصاروخية في الكويت

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ذكرت صفحة القيادة المركزية الأميركية على تويتر، ان جنود “فوج المدفعية الميدانية” خضعوا لتدريبات على القدرة على المناورة وإتمام مهمة الرمي في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت

وجرى الاعتماد خلال التدريب على “نظام المدفعية الصاروخية العالية التنقل” (HIMARS).

وأوضحت القيادة أن “HIMARS” يعد أحدث نظام في عائلة “أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة” (MLRS).

و”HIMARS” نظام مجهز على عربة ذات عجلات ويتمتع بمرونة عالية جدا، مهمته هي الاشتباك مع مدفعية الميدان ووحدات الدفاع الجوي والمدرعات الخفيفة والناقلات المدرعة.

ويتميز النظام بقدرته على إطلاق صواريخه والابتعاد سريعا، قبل أن تتمكن قوات العدو من تحديد موقع الراجمة.

وقبل أيام قليلة أجرى جنود من الكتيبة الأولى، فوج المشاة السادس، والفرقة المدرعة الأولى، تدريبا مشتركا بالذخيرة الحية بالقرب من “معسكر بيوري” في الكويت، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

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