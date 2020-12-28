بالصور: تدريبات أميركية على نظام المدفعية الصاروخية في الكويت

تدريبات أميركية على نظام المدفعية الصاروخية في الكويت

ذكرت صفحة القيادة المركزية الأميركية على تويتر، ان جنود “فوج المدفعية الميدانية” خضعوا لتدريبات على القدرة على المناورة وإتمام مهمة الرمي في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت

وجرى الاعتماد خلال التدريب على “نظام المدفعية الصاروخية العالية التنقل” (HIMARS).

بعض الصور من تدريب لجنود "فوج المدفعية الميدانية" (1-14th)، للقدرة على المناورة واتمام مهمة الرمي بإستعمال "نظام المدفعية الصاروخية العالية التنقل" (HIMARS)، والذي يعد أحدث نظام في عائلة “أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة” (MLRS).

قاعدة "علي السالم الجوية" #الكويت، ديسمبر 22 pic.twitter.com/TG28JB9C5f — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) December 28, 2020

وأوضحت القيادة أن “HIMARS” يعد أحدث نظام في عائلة “أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة” (MLRS).

و”HIMARS” نظام مجهز على عربة ذات عجلات ويتمتع بمرونة عالية جدا، مهمته هي الاشتباك مع مدفعية الميدان ووحدات الدفاع الجوي والمدرعات الخفيفة والناقلات المدرعة.

ويتميز النظام بقدرته على إطلاق صواريخه والابتعاد سريعا، قبل أن تتمكن قوات العدو من تحديد موقع الراجمة.

وقبل أيام قليلة أجرى جنود من الكتيبة الأولى، فوج المشاة السادس، والفرقة المدرعة الأولى، تدريبا مشتركا بالذخيرة الحية بالقرب من “معسكر بيوري” في الكويت، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.